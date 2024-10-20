جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول محاربة التطرف

في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تلعبه جامعة قناة السويس، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة- تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة 24 أكتوبر الثانوية، مستهدفًا 35 طالبًا.

هذا و أكد الدكتور ناصر مندور إيمانه الكامل بدور مؤسسات التعليم الجامعي في ترسيخ وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب والشباب.

وأضاف أن غرس هذه القيم في الجيل الجديد يعد سلاحاً فعالاً لمواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله، مشيراً إلى حرص الجامعة على تنظيم برامج توعوية تهدف إلى تعميق الشعور بالانتماء للوطن.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الجامعة تسعى من خلال هذه الدورات التدريبية إلى رفع قيم الولاء والانتماء لمصر بين الطلاب، مضيفة أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر القيم الإيجابية ودحض الفتن والعداوة.

جاء البرنامج بإشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قدم الدكتور أحمد إبراهيم، مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة، جلسات تدريبية تناولت مفاهيم الدولة وعناصرها، مثل السكان، الإقليم، الحكومة، والسيادة.

وتم تسليط الضوء على أمثلة للدول ناقصة السيادة، مثل الدول الخاضعة لحماية أو إشراف دولي، والدول التابعة لدول أخرى ، والدول الخاضعة لإشراف دولي .

كما تطرق البرنامج إلى المبادرات الرئاسية الوطنية ودورها الحيوي في دعم قيم والولاء للوطن.

نظم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.