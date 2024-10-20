“متبقيات المبيدات” يختتم برنامجا تدريبيا لمتخصصين في مجال العناصر الثقيلة

قامت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية باختتام البرنامج التدريبي المتخصص (طرق وتقنيات تحليل العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية باستخدام جهازICP) والذي استمر لمدة 5 أيام على التوالي.

واشتمل البرنامج على عدة موضوعات هامة يتم من خلالها رفع كفاءة العاملين في هذا المجال ومن أهمها مصادر التلوث – السمية - التشريعات الدولية ذات الشأن للعناصر الثقيلة في الأغذية والبيئة، تحضير محاليل العناصر الثقيلة القياسية، الطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير العناصر الثقيلة، طرق تحليل وتقدير العناصر الثقيلة في العينات الغذائية، طرق تحليل وتقدير العناصر الثقيلة في العينات البيئية، تنظيم وإدارة مراقبة الجودة وفقاً لمواصفة الأيزو القياسية، إجراءات مراقبة الجودة الداخلية ( IQC) للإجراءات التحليلية.

وقامت عبد اللاه مدير المعمل بالاجتماع بالمتدربين ومناقشة أرائهم حول البرنامج التدريبي حيث أثنى الحضور على التنظيم والمدربين والمادة العلمية.

وفي نهاية الاجتماع قامت عبد اللاه بتسليم شهادات حضور البرنامج التدريبي بحضور المدير التنفيذي لمركز التدريب الدكتور محمود السيسي.

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