تحرير 495 مخالفة تموينية بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق للتصدي لكافة محاولات الغش التجاري والاطمئنان على جودة وسلامة السلع المعروضة لحماية وصون حقوق المستهلكين وتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى إنه يتابع نتائج الحملات التموينية اليومية التي تشنها مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية حيث نجحت على مداري يومين في تحرير 495 مخالفة تموينية بكافة مراكز ومدن المحافظة منها ٨٢ محضر في مجال الأسواق تتضمن ضبط ٦٨٨ بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون وضبط ٢٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مطحن موانى وضبط سيارة محملة 2.5 طن ردة بدون فواتير وضبط ٦٤٠ قطعة باتية غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلاً عن ضبط لحوم مجمدة ومفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط بويات منتهية الصلاحية وتحرير محضر تجميع زيت تمويني ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ٥ محاضر غلق مشروع جمعيتي و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية وعدد ١٤ محضر بيع سجائر بأزيد من السعر علاوة على تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات بوتاجاز بالمستودعات وعدد ٣٨ محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية فيما تم تحرير 413 محضر في مجال المخابز البلدية تشمل محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وطالب محافظ أسيوط بتضافر كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.