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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الأبواق والعطور".. 18 محظورا على الجماهير الدخول بها للاستاد في اللائحة الجديدة

شعار اتحاد الكرة
شعار اتحاد الكرة
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أفردت لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025، عدة محظورات على الجهة المنظمة للمباراة التنبيه لها ، وذلك من خلال وضع لوحة واضحة بالحجم الكبير بقائمة المواد الممنوعة والمعتمدة من رابطة الأندية عند مدخل كل بوابه من بوابات دخول الجماهير إلى الإستاد .

 نصت على 18 محظور جاءت كالآتي " مؤشرات الليزر - عبوات الطلاء ( البخاخ او العطور او المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق او الضرر) - الألعاب النارية والشعلات - السجائر وملاحقاتها والمداوخ والسجائر الالكترونية  - الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز (يسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط) - الحيوانات - بطاريات او أدوات شحن أو أجهزة تخزين الطاقة - المظلات وعصا السيلفي-  لفافات الورق - الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة  -العبوات والأكواب الزجاجية او المعدنية – يسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة - التسجيل الصوتي أو المرئي او التقاط الصور الاستخدام الشخصي فقط - الكحول والمخدرات  - المواد ذات الطابع العنصري ( مثل القمصان او الأعلام) -  طائرات الدرون  - يمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم ويسمح فقط بالعصا المطاطية او البلاستيك الخفيف  -المواد الترويجية أو الإعلانية  - الكرات بمختلف أنواعها".

أما عن قواعد السلوك الذي يجب أن يلتزم بها الجمهور فجاءت كالآتي :" التعاون خلال التفتيش الأمني - الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة - إبراز التذكرة عن الطلب - عدم الوقوف على المقاعد أو في الممرات  -التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد أخر لأسباب أمنية  - لا يسمح بالتدخين - المحافظة على كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خاليه في جميع الأوقات - عدم دخول ارض الملعب او المنطقة المحيط".

 

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