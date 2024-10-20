"الأبواق والعطور".. 18 محظورا على الجماهير الدخول بها للاستاد في اللائحة الجديدة

أفردت لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025، عدة محظورات على الجهة المنظمة للمباراة التنبيه لها ، وذلك من خلال وضع لوحة واضحة بالحجم الكبير بقائمة المواد الممنوعة والمعتمدة من رابطة الأندية عند مدخل كل بوابه من بوابات دخول الجماهير إلى الإستاد .

نصت على 18 محظور جاءت كالآتي " مؤشرات الليزر - عبوات الطلاء ( البخاخ او العطور او المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق او الضرر) - الألعاب النارية والشعلات - السجائر وملاحقاتها والمداوخ والسجائر الالكترونية - الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز (يسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط) - الحيوانات - بطاريات او أدوات شحن أو أجهزة تخزين الطاقة - المظلات وعصا السيلفي- لفافات الورق - الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة -العبوات والأكواب الزجاجية او المعدنية – يسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة - التسجيل الصوتي أو المرئي او التقاط الصور الاستخدام الشخصي فقط - الكحول والمخدرات - المواد ذات الطابع العنصري ( مثل القمصان او الأعلام) - طائرات الدرون - يمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم ويسمح فقط بالعصا المطاطية او البلاستيك الخفيف -المواد الترويجية أو الإعلانية - الكرات بمختلف أنواعها".

أما عن قواعد السلوك الذي يجب أن يلتزم بها الجمهور فجاءت كالآتي :" التعاون خلال التفتيش الأمني - الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة - إبراز التذكرة عن الطلب - عدم الوقوف على المقاعد أو في الممرات -التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد أخر لأسباب أمنية - لا يسمح بالتدخين - المحافظة على كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خاليه في جميع الأوقات - عدم دخول ارض الملعب او المنطقة المحيط".