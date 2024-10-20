جامعة المنصورة تستضيف الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة لدائرة استئناف المنصورة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد المستشار مصطفى سمرة القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار أحمد فتح الباب المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة التدريبية المقامة لأعضاء النيابة العامة لدائرة استئناف المنصورة، في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر 2024، والتي تستضيفها جامعة المنصورة، داخل كلية الهندسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

فيما حضر الجلسة الإفتتاحية الدكتور شريف مسعود بدوي قائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتورة أميرة يسن هيكل وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالسادة الحضور أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة والمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الإستفادة من الخبرات والبناء عليها، متمنياً للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

كما عبر عن فخره أن يكون أحد قيادات النيابة العامة من خريجى كلية الحقوق جامعة المنصورة.

ووجّه المستشار مصطفى سمرة القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، الشكر لجامعة المنصورة لإستضافة الدورة التدريبية في إطار التعاون بين النيابة العامة و جامعة المنصورة ، و المساهمة في توفير اللوجستيات المطلوبة لعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكلٍ عام، وحرص إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور شريف خاطر على تنسيق تلك الدورة التدريبية .

كما تتضمن الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات التدريبية حول التفتيش، قضايا الطفل، أمن الدولة العليا، قضايا الشئون الضريبية والاقتصادية، الشئون الإقتصادية وغسيل الأموال.

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