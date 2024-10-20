السيسي: لن نسمح بقرارات يصعب على الناس تحملها.. وعلى الحكومة مراجعة التزاماتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة فقدت نحو 6 – 7 مليارات دولار في آخر 10 شهور فقط، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرًا، إلى أنّ هذا الأمر يحتمل تكراره لعام آخر نتيجة التداعيات التي نعيش تداعياتها، ونشاهد تصاعدها.

وأضاف الرئيس خلال حديثه بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه رغم التحديات الإقتصادية والحرب على الإرهاب تم وضع التحديات أمام أعيننا وتحركنا وحافظنا على أهدافنا: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي.. أمر مهم للحكومة، وإذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".

وأوضح، أنّ كل مؤسسات الدولة تكثف جهدها لتسريع وتيرة إنجاز مشروعات كثيرة وضخمة، ورغم الأزمة الاقتصادية التي تثبت أهمية ما يتم إنجازه وتوضح حجم الجهد والنجاح في كافة مناحي الدولة المصرية، من بنية أساسية وطرق وسكة حديد، وإضافة شبكات حديثة تعمل بالطاقة النظيفة