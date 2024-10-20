انطلاق قافلة بيطرية مجانية لمحافظة مطروح

انطلقت إلى محافظة مرسى مطروح اليوم الأحد، فعاليات القافلة البيطرية المجانية التى ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات إن هذه القافلة سوف تستمر أعمالها لمدة 4 أيام ، حيث تجوب خلالها العيادة المتنقلة التابعة للمعهد قرى النخيلة وسيدى برانى والضبعة.



وأضاف فاضل، أن أعمال هذه القافلة تشمل الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية ومقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية للإبل والأغنام والأبقار ، وكذلك علاج المواليد ضد الأمراض التنفسية والإسهال.

ويقوم المعهد بتحصين الحيوانات المختلفة بإستخدام التحصينات الغير سيادية مما يساعد على حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.



كما يقوم فريق الباحثين بالمعهد بعمل ندوات إرشادية للمربيين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالمحافظة للاستماع إلى المشاكل الموجودة على أرض الواقع وتقديم الحلول العلمية المناسبة.

كما تقوم القافلة بالتوجيه نحو استخدام المخلفات الزراعية بالمحافظة كبدائل للأعلاف المستوردة.