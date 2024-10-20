قطار يصدم مواطنًا بقلين

أصيب مواطن بكفرالشيخ، ببتر ساقه اليسري، بسبب اصطدم قطار به بمحطة قطارات مدينة قلين، وتم نقله للمستشفى .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة قلين، بوقوع حادث اصطدام قطار بمواطن أثناء عبوره شريط القطار للحاق بالقطار في المحطة، فأنزلقت قدمه اليسري، أسفل عجلات القطار، مما أدى إلى بترها، وتم نقله لمستشفى قلين المركزي للعلاج.

علي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قلين، حيث تبين إصابة ع ع م - 34 سنة ، وتم حجزه للعلاج.