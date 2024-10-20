طب سوهاج تناقش التوصيات الحديثة لجمعية القلب الأوروبية في أمراض القلب

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات مؤتمر قسم امراض القلب والاوعية الدموية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، تحت عنوان " التوصيات الحديثة لجمعية القلب الأوروبية في علم أمراض القلب"

وانطلقت فعاليات المؤتمر داخل قاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية، والدكتور نبيل فرج رئيس الجمعيه المصرية لأمراض القلب ،والدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم امراض القلب ونخبه من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بالكليه.

ورحب الدكتور حسان النعماني بالدكتور نبيل فراج و أساتذة أمراض القلب من الجامعات المصرية المختلفة في رحاب الجامعة، مؤكداً علي حرص الجامعة واهتمامها بتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية في المجال الطبي لإكساب شباب اﻷطباء العديد من الخبرات العملية، بما يضمن مواكبتهم ﻷحدث طرق التشخيص والعلاج.

وقال النعماني أن المستشفيات الجامعية تشهد عدد من التوسعات والتطوير داخل أقسامها المختلفة، مؤكداً ان الجامعة تسعي باستمرار الي بناء منظومة صحية قوية ومستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة و تحقيقاً لرؤية الجامعة لتقديم الرعاية الصحية وبجودة عالمية، من أجل تخفيف معاناة المرضي والقضاء على قوائم الإنتظار.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان قسم أمراض القلب والأوعية الدمويه يعد من الأقسام المتميزة بكلية الطب والذي يشهد طفرة هائلة في التطوير والتحديث ويضم أحدث الاجهزة العالية الكفاءه والتي تتوافق مع المعايير العالمية لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لتشخيص وعلاج مرضى أمراض القلب المترددين عليه.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس القسم ان المؤتمر يشارك به نخبة من أساتذة القلب من مختلف الجامعات المصرية، ويشارك به ٢٥٠ طبيب من الجامعة ومستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور علاء غالب، مدير وحدة قسطرة القلب ان المؤتمر يتضمن خمس جلسات علمية تناقش عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بعلاج امراض القلب و السكري، و الذبحة الحادة والشريان التاجي وإرتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون.