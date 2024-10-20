بالصور.. افتتاح معرض جامعة المنصورة 13 للكتاب

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة و الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد "معرض جامعة المنصورة الثالث عشر للكتاب" و الذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 20- 30 أكتوبر ٢٠٢4م.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين، الدكتور أحمد عبد الله رزق مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، عدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة، ممثلى دور النشر المشاركة فى المعرض.

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر دور النشر المشاركة فى المعرض وأثنى على جهد المشاركين فى المعرضين العلمى والفنى بهذا المعرض، مؤكدا أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمى الذى يساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة.

وأشار طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المعرض يضم حوالى 100 الف كتاب ومؤلف كما يضم المعرض فعاليات عديدة ومختلفة، فضلًا عن دور النشر الحكومية والأكاديمية و الثقافية، كما يضم مجموعة من الأنشطة وورش العمل، بمشاركة 6 مراكز جامعية وهى مركز تطوير الآداء الجامعي، مركز تكنولوجيا التعليم، مركز خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مركز رعاية وتنمية الطفولة، مركز التطوير المهني.

وأشار الدكتور أحمد عبد الله إلى مشاركة 33 دور نشر تضم 7 دور نشر حكومية وهى مؤسسة الأهرام، أخبار اليوم، دار المعارف بالمنصورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الهلال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقاف، 15 دار نشر ثقافية، 11 دار نشر أكاديميةويقدم المعرض تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين 20-25 %

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