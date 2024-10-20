السيسي: نسب البطالة في مصر انخفضت إلى 6.5%

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر كانت لديها أزمة البطالة وكانت نسب البطالة مرتفعة جدا في مصر حيث وصل حجم الخريجين في مصر سواء كانوا من الجامعات أو المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون يقترب من 700 ألف إلى مليون خريج، ونحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويا، موضحًا أنّ عدد المصريين في 2011 كان نحو 80 مليونا واليوم وصل عددنا إلى 106 ملايين.



وأضاف الرئيس، خلال حديثه بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي نقلته إكسترا نيوز، أن نسبة البطالة وصلت لـ6.5% وهذا يعني أن استهداف ومجابهة التحدي وتوفير فرص عمل تم العمل عليه بشكل جيد جدا في إطار البنية الأساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة التي كانت بها البنية بها متخلفة: «ترتيبنا 22 دلوقتي على العالم ولكن مش عاوزة أقول ترتيبنا الوقت ده كان كام».