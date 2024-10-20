استمرار أعمال رصف شوارع مصيف بلطيم

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم، في أعمال رصف عدد من شوارع شاطئ الأمل، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025، وذلك تحت إشراف هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.



وكلف محافظ كفر الشيخ، بالإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة ، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

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