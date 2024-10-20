ألوان أعمدة الكرنك "تأسر" قلوب أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي.. صور

اختتم وفد يضم عددا من أعضاء من الكونجرس الأمريكي، اليوم الأحد، جولة سياحية قاموا بها داخل محافظة الأقصر، استمرت يوماً واحداً، قاموا خلالها بلقاء المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر، وزاروا عددا من المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.

ورافق محافظ الأقصر، وفد الكونجرس الأمريكي خلال جولتهم داخل أروقة مجموعة معابد الكرنك، حيث تولي الدكتور عبد الخالق حلمي الشرح مدير عام مجموعة أثار الكرنك الشرح لهم، متحدثاً عن الحضارة المصرية القديمة وإنجازاتها في مختلف المجالات ومنها الهندسة والفلك.

واستمع وفد الكونجرس الأمريكي إلى شرح تفصيلي من الدكتور عبدالخالق حلمي، لكل أجزاء المعبد وسط تفاعل كبير من أعضاء الوفد الذين كانوا يقومون بالاستفسار والأسئلة عن كيفية بناء المصريين للمعابد والأساليب العلمية التي استخدموها في عملية نقل الأحجار إلى هذه الارتفاعات العالية.

وعلى هامش زيارتهم لمدينة الأقصر السياحية، أشاد أعضاء الوفد بعظمة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدين أن أكثر ما لفت انتباههم هو الألوان التي ما زالت بعض جدران وأروقة المعبد تحافظ عليها، خاصة ألوان صالة الأعمدة الكبرى بعد انتهاء مشروع الترميم الذي تم فيها خلال السنوات السابقة، وكذلك المسلات وكيفية نقلها في المراكب ورفعها داخل المعابد.

أعضاء الوفد يتفقدون أعمال مركز البحوث الأمريكي داخل معبد خونسو بالكرنك

وخلال جولتهم بمجموعة معابد الكرنك، تفقد أعضاء الوفد أعمال مركز البحوث الأمريكي داخل معبد خونسو بالكرنك، وأطلعوا على آخر مستجدات الأعمال خاصة وأن مركز البحوث الأمريكي يعمل بمنطقة آثار الكرنك منذ عام 2007، وبالتعاون مع بعثة بيت شيكاغو الأمريكية لتسجيل توثيق كافة النقوش والكتابات الموجودة داخل معبد خونسو، بالإضافة إلى أعمال الترميم والصيانة التي نجحت في تنظيف وصيانة وحفظ كافة الألوان الموجودة حتى الآن داخل معبد خونسو بالكرنك وهي بعثة لا تزال تعمل حتى الآن.

الرئيس السيسي يلتقي أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أعضاء الوفد، وذلك بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث تركز اللقاء على مناقشة الأوضاع الإقليمية، وحرص وفد الكونجرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

وأشار الرئيس، إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام، كما تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

وأكد أعضاء الكونجرس الأمريكي، خلال اللقاء اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

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