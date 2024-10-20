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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: حصتنا في المياه ثابتة رغم ارتفاع عدد السكان وهو ما أدخلنا في فقر مائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من ضمن التحديات التي تواجه مصر ملف  المياه، لافتًا إلى أن حصة مصر من المياه لم تتغير على مدار مئات السنين، وهي 55 مليار متر مكعب مياه.

وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الحصة ثابتة منذ كان عدد السكان 4 مليون إلى أن صار عدد السكان 106 مليون نسمة، وأدخلنا في حالة فقر مائي شديد، لم ندخل في صراع لزيادة الحصة المائية".

وأوضح السيسي أن مصر دخلت في برنامج ضخم جدًا للاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا في مصاف الدول، وأن نكون رقم 2 في العالم في إعادة تدوير المياه، وأنفقنا أرقام هائلة في سبيل ذلك، ونعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، عدة مرات.

واختتم الرئيس: "بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف يمكن تتحول الأزمة لمنحة جيدة جدًا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية حصة مصر من المياه