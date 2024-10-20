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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي بمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 35.2 مليارات جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2.120 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.04%، ليغلق عند مستوى 29,528.79 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 2.04%، ليغلق عند مستوى 12,899.76 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.86% ليغلق عند 36,667.49 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 3,083.19 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 7,526.14 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.77%، ليغلق عند مستوى 10,588.74 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.93%، ليغلق عند مستوى 6,250.59 نقطة .

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين  والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 33.8 مليون جنيه، و 332.6 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 34.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.1 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 689.6 مليون  سهم، من 288.6 ألف صفقة منفذة.

البورصة نهاية تعاملات تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد وانخفض رأس المال السوقي بنحو 35 2 مليارات جنيه مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب ليسجل في الختام 2 120 تريليون جنيه وهبط المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2 ليغلق عند مستوى 29 للقوات وانخفض أيض ا مؤشر EGX TR بنسبة 2 ليغلق عند مستوى 12 لجنة الاقتراحات والشكاوي 76 نقطة EGX30 بنسبة 1 49 نقطة كما تراجع مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah بنسبة 2 انتخابات البرلمان وكذا مؤشر EWI نقل بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 34 وذلك بعد التداول على 689