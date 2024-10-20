بحضور السيسي.. تفاصيل إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية كما تفقد الرئيس السيسي المعرض المصاحب للمؤتمر.

وشاهد الرئيس السيسي الفيلم التسجيلي بعنوان أنت البداية كما ألقي تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلمة مسجلة قائلا: تيدروس إنه يود أن يعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة المؤتمر هذا العام الهام

وأكد أن الصحة هي شرط أساسي للتنمية، مشيرا إلى أن "مبادرة 100 مليون صحة" تحقق نتائج ملموسة، وأن مصر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات المواليد والأمهات.

وأشار تيدروس أدهانوم إلى أنه هناك العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف، وأنه قد قررت جمعية الصحة العالمية هذا العام تسريع الجهود للحد من الوفيات الأمهات والمواليد والأطفال

كما ألقي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة كلمة الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية استعرض خلالها جهود التنمية البشرية المصرية منذ عام 2014 حتى 2024

كما تسلم وزير الصحة شهادة خلو مصر من الملاريا من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية كما سلم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان نسخة من الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان 2024

كما حضر الرئيس فعاليات جلسة حوارية حيث وجه الرئيس خلالها مداخلة حيث قال الرئيس السيسي أن مصر لديها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة

وأضاف الرئيس السيسي : خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمنى استخدمنا استراتيجية قائمة على حولول متوزازنة ومتكاملة ومتداخلة مع الاحتفاظ على تحقيق الأهداف.

وأكد الرئيس السيسي أن فيروس سي كان من أخطر الأزمات التى واجهنا في القظاع الصحي مشيرا إلى أن مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي.

وتابع الرئيس السيسي:عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة موضحا أن الدولة نفذت مسحا طبيا كاملا على هامش علاج فيروس سي نجحنا في خفض معدل البطالة إلى % 6.5 نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أوضح الرئيس السيسي أن حصتنا من المياة ثابتة رغم إرتفاع عدد السكان وهو ما أدخلنا فى فقر مائ وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه دخلنا في برنامج ضخم على مدي السنوات الماضية لمعالجة المياة لمواجهة حالة الفقر المائي.

وشدد الرئيس السيسي: إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحملة الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".