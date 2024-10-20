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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. جوارديولا يعلن تشكيل السيتي أمام ولفرهامبتون 

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ولفرهامبتون ، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد ، ضيفاً على  نظيره ولفرهامبتون على ملعب مولينو ، في لقاء ينطلق في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراته ضد ولفرهامبتون بقوته الهجومية المعتادة، حيث يقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند هجوم السيتي رفقة سافينيو وبيرناردو سيلفا.

ويحل السيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقاط، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ 19 برصيد نقطة واحدة .

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: دوكو، إيرلينج هالاند، سافينهو.

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