محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بأبوتيج

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بمدينة أبوتيج ضمن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق المستمرة بالمراكز والأحياء وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس حفاظاً علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز قد شنت حملة اشغالات مكبرة بقيادة طلعت بدوي وأشرف طنطاوي نائبي رئيس المركز لرفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بمدينة أبوتيج حيث استهدفت الحملة الشارع الجديد وذلك بالتنسيق مع مدير قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الإشغالات ومدير التراخيص ومدير قسم الإعلانات ومدير قسم النظافة والمخلفات الصلبة ومسؤول قسم النظافة بالوحدة المحلية للمركز ومسؤول الحملة الميكانيكية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع إنتشار تعديات الباعة الجائلين.