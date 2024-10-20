وزير الصحة العراقي: التعامل مع النازحين كان أول ملفاتنا بعد تحرير البلاد

قال الدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة العراقي، إنّ ما تعرضت له بلاده في الخمسين سنة الماضية لا يخفى على أحد، مثل الاحتلال الأمريكي، والحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج، والحصار الاقتصادي، والحركات المتطرفة والإرهابية، واحتلال داعش 3 محافظات عراقية حتى تحرير البلاد قبل 10 سنوات والشرع ببناء بلد ديموقراطي ليبرالي.

وأضاف "الحسناوي"، في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "الملف الأول الذي كان أمامنا هو ملف النازحين، فالحركات الإرهابية والمتطرفة واحتلال داعش أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء شعبنا، وعملنا كحكومات متعاقبة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية من خلال المخيمات وبالتدريج إعادتهم إلى مناطقهم وإدماجهم في المجتمع، وكان 1 يوليو 2024 هو تاريخ إغلاق آخر مخيم للنازحين في العراق".

وتابع وزير الصحة العراقي: "وعملنا كذلك من خلال التنمية البشرية سويا على مشاريع البنية التحتية، فقد شهد العراق تطورا كبيرا في البنية التحتية من خلال الخدمات البلدية المتعلقة بمشاريع المياه والصرف الصحي وخدمات الطرق والإعمار المتعدد والمستشفيات والمدارس والجامعات والمراكز، والآن أصبح لدينا 71 جامعة أهلية، وكذلك الاستثمار في الشباب من خلال مراكز الشباب والملاعب الدولية الحديثة".