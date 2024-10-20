فى ذكرى ميلاد ليلى فوزى.. محطات في حياة فيرجينيا الشاشة

تحل اليوم الموافق ٢٠ أكتوبر، ذكرى ميلاد فيرجينيا الشاشة الفنانة ليلى فوزى، واحده من جميلات السينما المصرية والعربية، وقدمت مشوار فنى حافل بالأعمال الهامة خلال رحلة فنية كبيرة.

البداية مع الفن

كانت الصدفة هي المحرك لبداية الفنانة ليلى فوزى في رحلتها الفنية، كانت بداية الطريق للفن عن طريق صديق والدها، الذي كان صديق لأحد المخرجين، ومن هنا تم ترشيحها، ولكنها عانت كثيراً رفض أسرتها للفن، ففي ذلك الوقت عمل الفتاه بالمجال الفني كان مرفوض لمعظم الأسر، وظلت تتمسك وتحارب كثيراً حتي استطاعت أن تدخل عالم الأضواء والشهرة.

تغيير الاسم أحد حلول مواجهة رفض الأسرة للفن

أحد الحلول التي ساعدت ليلي فوزي البدء في المجال الفني، هو تغيير اسمها في أول عملين لها، حيث كانت نظرة الأب والعائلة رافضة طوال الوقت، ومع إلحاح الابنة لجأ الأب لتغيير اسم ابنته حتي لا تعرف العائلة.

ووصفت الفنانة ليلى فوزى أثناء حوارها فى إحدى اللقاءات التلفزيونية "كان بابا مش موافق على الفن، ومش عايز العيله تعرف انى بمثل، عشان كده غير اسمى فى أول فيلمين، وبقيت ليلى رضا عشان محدش من العيلة يعرف".

مدرسة ليلي فوزي الفنية

اشتهرت الفنانة ليلي فوزي بأداء أدوار الشر، وكانت تظهر تمكن كبير في إبراز قدراتها التمثيلية في تلك الأدوار.

وصلت درجة ابهارها الفني في دورها في فيلم "ضربة شمس"، والذي قدمت من خلاله زعيمة عصابة بمنتهي الابداع الفني، دون أن تنطق كلمة واحده، واعتمدت في ذلك علي نظراتها والأداء في إيصال كل المعاني.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت النجمة الكبيرة ليلى فوزى تاريخ فنى كبير خلال رحلتها الفنية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "يسقط الحب، البؤساء، سفير جهنم، ست الحسن، الناصر صلاح الدين، ليلى بنت الشاطئ، بورسعيد، ضربة شمس، اسكندريه ليه" ، وفى الدراما قدمت "الحرملك، زهرة والمجهول، أحلام مشروعة، هوانم جاردن سيتى، المجهول، بوابة الحلوانى".