تنظيم 15 ندوة تثقيفية وتوعوية بالقرى لإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على رفع الوعي لدى المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ما يؤثر إيجابياً حيال الجهود المبذولة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستمرار تنفيذ المزيد من الندوات واللقاءات التوعوية بالقرى والنجوع لدعم المرأة ودعم عملية التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية وأثرها في معدلات النمو الإقتصادي.

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط بقيادة ناريمان بركات مدير الوحدة قد نظمت 15 ندوة تثقيفية لمبادرة "حلها في تدويرها" بالقرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بهدف إعادة تدوير المخلفات وأنواعها والإستفادة منها لتدر دخلاً على الأسرة فضلاً عن تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل لها بمشاركة حوالي 408 مستفيد من قرية الكودية التابعة لمركز ديروط ، وقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط، وقريتي (دير الجنادلة، العزايزة) التابعة لمركز الغنايم، وقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج، وقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم، وقريتي (نجع سبع، وبني حسين) التابعة لمركز أسيوط، وقرى (عرب مطير، وبني زيد، بني مر) التابعة لمركز الفتح، وقرية بني محمديات بمركز أبنوب، وقرية العتمانية التابعة لمركز البداري، وقرية باقور بمركز أبوتيج، وقرية أولاد إلياس بمركز صدفا وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والزراعة وجهاز شئون البيئة فضلاً عن المشاركة المجتمعية.

وتابع أبوالنصر أن الندوات تناولت عدة محاور منها (رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة وتحسين الدخل حيث تقوم السيدات داخل المنازل بفرز المخلفات وإعادة تدويرها وبيعها وتحقيق أرباح منها لمساعدة الأسرة على المعيشة بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل أشجار الموز وجمعها من المواطنين وإعادة تدويرها والإستفادة منها بدل حرقها واستخراج سماد سائل يغذي التربة ويرجع بالنفع على المزارعين كذا الإستفادة من بقايا الطعام بوضعه في أحواض ولمدة معينة نستخرج منه سماد عضوي للتربة) .

كما تضمنت الندوات رفع الوعي بالآثار السلبية من الزيادة السكانية وما ينتج عنها من زيادة في القمامة والمخلفات وكيفية التخلص منها مشيراً إلى العمل على رفع الوعي لدى المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة والإستثمار في بناء الإنسان المصري وتدعيم المرأة ودعم عملية التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها على معدلات النمو الإقتصادي انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية تحقيقاً للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الأسرة المصرية.