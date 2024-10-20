الدقهلية تنفي وقوع حادث أتوبيس على طريق ميت غمر

نفت محافظة الدقهليه فى بيان لها اليوم الأحد، ما تم تداوله علي عدد كبير من صفحات التواصل الإجتماعي بشأن وقوع حادث أتوبيس علي طريق ميت غمر المنصورة متجه من ميت غمر الي مدينة المنصورة يحمل مواطنين وعدد كبير من طلاب الجامعة ووقوع حالات وفاه وإصابات.

وأكدت المحافظة في بيانها علي عدم صحة هذه الأخبار حيث تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من هذا الحادث وصحة وقوعه وأكدت كافة الأجهزة عدم صحة وقوع هذا الحادث ( هيئة الإسعاف بالدقهلية - الإدارة العامة للمرور - مديرية الصحة - غرفة العمليات بالمحافظة ـ رئاسة مركز ومدينة ميت غمر).

وأهابت محافظة الدقهلية في بيانها بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة .

وأكدت المحافظة على تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الأرقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.