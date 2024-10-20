محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق ترعة بهيج بمركز أبنوب بطول 1600 متر طولي

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى العمل على تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والكباري بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية قد قامت بتنفيذ أعمال رصف لطريق ترعة بهيج بنطاق مركز أبنوب حيث تم وضع الطبقية الإسفلتية النهائية بطول 1600 متر طولي وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على أهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والتأكيد على جودة الأعمال في التنفيذ لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مع توفير إنارة للطريق لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن.