السيسي: ملف فيروس سي أصبح تاريخا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ملف فيروس سي وقوائم الانتظار يعد كتاريخ في الوقت الحالي، موضحًا أن فيروسي سي كان من أخطر الأزمات التي واجهتنا على الصعيد الصحي.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،:" فيروس سي في الوقت الذي كنا نتحدث فيه كان ملف ضخم وكبير جدًا على الدولة المصرية وعلى مستوي الأزمات الكبيرة التي تواجه مصر على المستوى الصحي".

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC'24)، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال دعم النمو المستدام والحكومة الفعالة، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.