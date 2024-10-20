السوبر المصري.. القوة الضاربة تقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار السوبر المصري.

ويلتقي ييراميدز مع الزمالك في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف نهائي السوبر المصري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل - صديق إيجولا - فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي