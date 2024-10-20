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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة للحكومة لتغيير مسار النقل الثقيل من طريق 21 بالصف

أسماء الجمال
أسماء الجمال
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تقدمت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كلا من الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة التنمية المحلية بشأن تغيير مسار النقل الثقيل بمركز ومدينة الصف من طريق 21 إلى طريق كومبو أو المحاجر ومنع وقوفه على جانبي طريق 21 حفاظا على أرواح المواطنين وتسهيل حركة المرور، بالضافة الى العمل على رصف الطريق.

وأكدت الجمال في طلبها أن الإشغالات والوقوف العشوائي لسيارات النقل الثقيل بطريق 21 بمركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، وعدم التزام سيارات النقل الثقيل بتنفيذ التعليمات المرورية، بالإضافة إلى سوء حالة الطريق وفتحات بالوعات الصرف الصحي أدى إلى كثرة الحوادث وتعرض حياة أكثر 500 ألف مواطن للخطر.
وقالت الجمال  إن وجود مسار لسيارات الأجرة وسيارات النقل الثقيل بالإضافة إلى التكسير وتصدعات الطريق يحول عن تحقيق السلامة والأمان بالنسبة لمرتاديه، حيث  تقف سيارات النقل الثقيل على جانبي طريق 21 بمنطقة غمازة الصغرى والجمال، مما يعوق الحركة المرورية بالاضافة الى دوام حركة مرور النقل الثقيل طوال ساعات اليوم دون الالتزام بالمواعيد الرسمية المقررة للنقل الثقيل من منطقة المصانع بقرية أسكر والصف مرورا عبر طريق 21 إلى وجهتها، ثم العودة الى مقرها بمنطقة الجمال، من منطقة مصانع عرب أبوساعد إلى وجهتها، ثم عودتها إلى منطقة الجمال عبر طريق 21
واشارت النائبة اسماء الجمال  ان سيارات النقل الثقيل تقف حجرة عثرة أمام سلامة المواطنين ونتج عنها الكثير من الحوادث، وكذلك عائقا أمام مرونة حركة المرور أمام سيارات الأجرة.

النائبة أسماء الجمال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز ومدينة الصف