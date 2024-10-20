السيسي: خرجنا بعد 2011 بظروف اقتصادية صعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية خرجت بعد ما حدث في 2011 بظروف اقتصادية صعبة وحالة عدم استقرار أمني نتيجة الإرهاب، مشيرًا إلى أن العديد من ذوي الخبرات السياسية كانوا لا يجدون حلًا للأزمات التي كنا نمر بها.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور عدد من الوزراء المصرين والدول العربية، في مركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم المزج بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة، وكنا حريصين على تحقيق الأهداف الموضوعة من جانب الدولة المصرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC'24)، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال دعم النمو المستدام والحكومة الفعالة، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.