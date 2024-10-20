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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: خرجنا بعد 2011 بظروف اقتصادية صعبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية خرجت بعد ما حدث في 2011 بظروف اقتصادية صعبة وحالة عدم استقرار أمني نتيجة الإرهاب، مشيرًا إلى أن العديد من ذوي الخبرات السياسية كانوا لا يجدون حلًا للأزمات التي كنا نمر بها.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور عدد من الوزراء المصرين والدول العربية، في مركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم المزج بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة، وكنا حريصين على تحقيق الأهداف الموضوعة من جانب الدولة المصرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC'24)، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال دعم النمو المستدام والحكومة الفعالة، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.

المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة