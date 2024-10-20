وزير الصحة اليوناني: مستعدون لاستضافة المزيد من المرضى الفلسطينيين تخفيفا لهذه الأزمة

قال الدكتور أدونيس جورجياديس، وزير الصحة اليوناني: إننا مستعدون لاستضافة المزيد من المرضى الفلسطينيين تخفيفا لهذه الأزمة، ويجب أن يعود الرهائن ويعود السلام مجددًا.

وأضاف "جورجياديس"، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن اليونان تنتج 12% من الأدوية في أوروبا.

وقال: إن الرئيس السيسي يفهم ما يحتاجه الشعب المصري، وهذا ما فعلناه في اليونان، حيث تم إدخال المنظومة الرقمية للقطاع الصحي في اليونان، وهذا هو المجال الذي يمكن أن نتعاون فيه مع مصر.

وأضاف: إننا في اليونان نحب مصر، وهي صديق تاريخي لنا، وخبراتنا في مجال الصحة أمر يفيد الشعب المصري، ونريد تعزيز العلاقات بين البلدين.