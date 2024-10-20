ندوة حول الأمراض الفيروسية بجامعة الفيوم

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية) بجامعة الفيوم، ندوة توعوية حول الأمراض الفيروسية والسلوكيات الخاطئة في التغذية التي تؤدي للإصابة بالأمراض في إطار المبادرة الرئاسية، بداية جديدة لحياة الإنسان.

حاضرت خلالها الدكتورة أسماء يونس أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة الفيوم بقاعة سفارة المعرفة بالمكتبة المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

تناولت الدكتورة أسماء يونس الحديث حول الأمراض الفيروسية ومصادر العدوي والتغذية العلاجية، حيث أوضحت أن مصادر العدوي تأتي من خلال إفرازات الشخص المريض وتصيب الجهاز التنفسي وتسبب الإصابة، كمان يمكن أن تنتقل العدوي للجهاز الهضمي أو من خلال الجلد.

وأوضحت كيفية الوقاية من الأمراض المعدية من خلال التطعيم وتهوية الإماكن والحفاظ على نظافتها والتغذية السليمة.

وتحدثت حول دور التغذية العلاجية بوصفها منهج علاجي الأمراض وكذلك دورها في معالجة السمنة والنحافة، من خلال إجراء التحاليل والقياسات الطبية المطلوبة والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد وفيتامين D، كمنتجات الألبان الطبيعية والعسل الأسود والسمسم واللحوم والخضروات، والفاكهة.

وعقب نهاية االندوة استمعت سيادتها لتساؤلات الطلاب، وقامت بالرد عليها.

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