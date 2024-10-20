صندوق الأمم المتحدة للسكان: نشكر مصر على استضافتها 9 ملايين نازح

تحدثت ديين كيتا ممثلة سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة لإعطاء أولوية للأشخاص الأكثر ضعفًا واحتياجًا، وخاصة النساء والشباب.

وقالت خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إنهم في الأمم المتحدة يشعرون بالانبهار بمستوى التنمية، وهنأت مصر لترقية وزارة الصحة والسكان، لوزارة التنمية البشرية.

وأضافت: "نعيش في أوقات صعبة، وكلمة وزير صحة فلسطين أظهرت لنا أننا كبشر لا غناء عنا لإنقاذ الحياة، وما يهم هو وجود البيانات لنعرف عدد وأماكن النساء والفتيات والفتية ونوع المساعدات التي يحتاجوها".

وأردفت ديين كيتا: "النساء يجب أن يحظين بالقدرة على إنجاب الأطفال، وأن يكون لهم هوية قانونية وأن يكون له اسم ويسجل".

ولفتت إلى أن مصر دولة مستضيفة لقدر كبير من النازحين، وهم سكان في وضع هشاشة يحتاجون الكثير، يحتاجون لمساحات آمنة وعيادات متنقلة، وتعليم، وأكثر ما يهم هو طريقة دمج المجموعات الهشة من السكان، وهو ما نراه مع 9 ملايين ضيف.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأمم المتحدة، تقدم لهم مساعدات نقدية وبالبطاقات، من أجل التأكد أن تحصل المرأة والأسرة على موارد كافية لإعالة أسره.

وفي الختام شكرت حكومة مصر على ترحيبهم بالفاعلية وبالنازحين، وتوفير ما يحتاجون وتقديم المساعدة وتوفير حياة كريمة لهم.