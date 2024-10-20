السوبر المصرى.. زيزو والجزيري يقودان تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

أعلن البرتغالى جوزية جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بيراميدز، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفها الإمارات.

وجاء تشكيل فريق الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد .

خط الدفاع: محمو بانتيك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة

خط الوسط: زياد كمال - عبدالله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري.

ويغيب عمر جابر لاعب فريق الزمالك، عن مواجهة اليوم أمام بيراميدز، بسبب الإصابة التى تعرض لها.

وخضع صباح اليوم، لاختبار طبي لكنه لم يجتازه، بسبب إصابته بشد عضلي، الأمر الذي يؤكد غيابه عن لقاء اليوم ضد بيراميدز.

ويشارك الزمالك في تلك البطولة، بعد أن مُنح البطاقة الذهبية، التي يمنحها منظمو البطولة لإشراك فريق رابع، بينما يشارك فريق بيراميدز فى تلك البطولة بصفته بطلاً لبطولة كأس مصر فى نسختها الأخيرة.

