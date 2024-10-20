استسلام قائد قوات الدعم السريع «أبوعاقلة كيكل» للجيش السوداني

كشفت صحيفة التغيير السوداني، عن استسلام قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، أبوعاقلة كيكل، للجيش السوداني مع عدد كبير من قواته المعروفة باسم "درع البطانة".

في ديسمبر 2023، عُين كيكل قائدًا للفرقة الأولى مشاة مدني بولاية الجزيرة، بعد أن اجتاحت قوات الدعم السريع المنطقة. وقد ظل كيكل يسيطر على مناطق البطانة، وواجه صراعات عديدة مع قوات الدعم السريع، وخاصة مع مجموعة القائد قجة، بسبب الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في المنطقة، والذين تربطهم صلة قرابة به.

أفادت المصادر أن عملية التفاوض بين استخبارات الجيش وقائد قوات الدعم السريع أبوعاقلة كيكل استمرت لمدة شهرين، قبل أن يتم إعلان استسلامه مؤخرًا. يُذكر أن قيادات قوات الدعم السريع قد اتهمت كيكل بالخيانة والتعاون مع الجيش، مما زاد من التوترات داخل صفوفهم.