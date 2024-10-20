وزير الصحة: الاستثمار في البنية التحتية ليس وليد الصدفة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنّ الاستثمار في البنية التحتية ليس بدعة أو وليد الصدفة، موضحًا، أن مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليز الأسبق أكد أن التنمية البشرية تحتاج إلى بنية تحتية قوية لدعم المجتمع، كما أن بان كي مون المين العام السابق للامم المتحدة تحدث عن أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم.

وأضاف خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تقدم الدول مبني على 5 مراحل، وسميت بمراحل النمو لدى رسطو.

وتابع، أن رسطو في النموذج الخاص به تحدث عن مجتمع تقليدي بدائي هش يعتمد على الزراعة ولا بد من العمل على زيادة موارده، ثم التهيؤ للانطلاق باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا، وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار وأيضا طبقة من المفكرين وحصول تطور في الفكر والمعرفة، ثم مرحلة الانطلاق والتي تشهد نموا في الدخل الوطني والاقتصاد، ووجود قطاعات تتميز بالتركيز و المناخ السياسي والمؤسسي الملائم الذي يؤدي إلى زيادة في دخل الدولة.

وأشار إلى أن رابع مرحلة تتمثل في النضج ووجود استثمارات ضخمة، وهي المرحلة التي تتواجد مصر بها الآن، إذ تكون الدولة مهمتمة بالإصلاح الاجتماعي، وازدهار في التجارة الخارجية والتمتع باقتصاد وظاهرة تحضر في المجتمع، أما المرحلة الأخيرة هي الاستهلاك الواسع.