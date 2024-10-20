ندوة حول طموحات الجمهورية الجديدة بـ تربية رياضية الفيوم

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة طلاب من أجل مصر ندوة تحت عنوان "طلاب الجامعة بين مقومات البناء وطموحات الجمهورية الجديدة" والتي تأتي ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لحياة الإنسان".

حاضر خلالها الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبحضور الدكتور محمود البشيهي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد حسن منسق الأنشطة بالكلية، وعدد من طلاب الكلية، وذلك اليوم الأحد، بالمدرجات المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

في كلمته الافتتاحية رحب الدكتور محمود البشيهي بالحصور مؤكدًا على أهمية الندوة في تعزيز الوعي بين الطلاب حول دورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم كل ما يلزم لتحقيق طموحات طلابها.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد حسني إلى مفهوم وأهمية التعليم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وأنه لا يقتصر فقط على المناهج الدراسية، بل يشمل أيضًا الأنشطة الذاتية التي تسهم في تطوير المهارات والتدريب لتحقيق أهداف التخصص المؤهلة لسوق العمل.

موضحًا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تعتمد بشكل كبير على الشباب وقدرتهم على الابتكار والإبداع، وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب منهم العمل الجاد والمثابرة، وتابع أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى شباب مؤهلين ومبدعين قادرين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.

inbound3394517355856353499

inbound5310959089895050027

inbound8609825361372675259