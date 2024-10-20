ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة حول طموحات الجمهورية الجديدة بـ تربية رياضية الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة طلاب من أجل مصر ندوة تحت عنوان "طلاب الجامعة بين مقومات البناء وطموحات الجمهورية الجديدة" والتي تأتي ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لحياة الإنسان".

حاضر خلالها الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبحضور  الدكتور محمود البشيهي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد حسن منسق الأنشطة بالكلية، وعدد من طلاب الكلية، وذلك اليوم الأحد، بالمدرجات المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب. 

في كلمته الافتتاحية رحب الدكتور محمود البشيهي بالحصور مؤكدًا على أهمية الندوة في تعزيز الوعي بين الطلاب حول دورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم كل ما يلزم لتحقيق طموحات طلابها.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد حسني إلى مفهوم وأهمية التعليم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وأنه لا يقتصر فقط على المناهج الدراسية، بل يشمل أيضًا الأنشطة الذاتية التي تسهم في تطوير المهارات والتدريب لتحقيق أهداف التخصص المؤهلة لسوق العمل.

موضحًا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تعتمد بشكل كبير على الشباب وقدرتهم على الابتكار والإبداع، وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب منهم العمل الجاد والمثابرة، وتابع أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى شباب مؤهلين ومبدعين قادرين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.

inbound3394517355856353499
inbound3394517355856353499
inbound5310959089895050027
inbound5310959089895050027
inbound8609825361372675259
inbound8609825361372675259
inbound8930722653535993173
inbound8930722653535993173
جامعة الفيوم ندوة طلاب جامعة الفيوم طلاب الجامعة بين مقومات البناء وطموحات الجمهورية الجديدة كلية التربية الرياضية