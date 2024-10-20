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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد الغفار: تريليون جنيه حجم إنفاق الدولة على التعليم قبل الجامعي

خالد عبدالغفار نائب
خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء
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قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان، إن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات القومية، إذ إنّ لها أساسا كبيرا، مشيرا إلى أنّه لو تحدثنا عن المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة أو الطرق أو النقل أو الزراعة، أو الحماية الاجتماعية، سنجد أنّ الرعاية الصحية من خلال أكثر من 1300مشروع في 10 سنوات تكلفت 177 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الرئاسية.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحكومة أنفقت نحو تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو في أعداد المدراس، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفني، والمدراس المتخصصة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتخصصين، ما عمل على زيادة في مؤسسات التعليم سواء في التعليم قبل الجامعي، أو بإضافة 50 جامعة في فترة 6 سنوات أو أقل، إلى جانب الزيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف عما كانت عليه في 2014.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الرعاية الصحية