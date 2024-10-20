عبدالغفار: دبلوماسية الأزمات والكوارث تتدخل لتخفيف الأعباء عن المدنيين بمناطق النزوح

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ العالم يواجه تحديات خاصة ببنية النظام الدولي فيما يتعلق بتوفير التمويل للتنمية بشكل ميسر والنفاذ إلى التمويل وإضفاء الطابع الديموقراطي على مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي، والدبلوماسية لها دور فعال في العمل على تصحيح طبيعة هذا الخلل بوجه عام.

وأضاف "عبد العاطي"، في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: "هناك أيضا دبلوماسية الأزمات والكوارث التي تتدخل لتخفيف الأعباء عن المدنيين الذين يواجهون موجات من النزوح، ولدينا نموذج في مصر من خلال استضافتها أكثر من 9 ملايين لاجئ معظمهم هربوا من أوطانهم نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة".

وتابع: "هناك أيضا الدبلوماسية الخاصة بالتنمية والتي تعمل على التشارك مع المجتمع الدولي في أفضل الممارسات وبناء القدرات، ولدينا في مصر نموذج يحتذى به من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومن خلال كل برامج التمويل التي تقدمها مصر إلى أشقائها في الدول العربية والقارة الأفريقية، وهناك أيضا الدبلوماسية الرقمية التي تعمل على الاستفادة من كل الأطر الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في التشارك مع كل أشقائنا في الدول العربية والدول الأفريقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة".