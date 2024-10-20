رئيس القابضة للمياه يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركة سوهاج وأحد مؤسسات التنمية المستدامة

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وأحد مؤسسات التنمية المستدامة وذلك لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب وتوصيل المياه للمناطق المحرومة في 5 مجالس قروية بمركز سوهاج بقيمة 8.5 مليون جنيه يستفيد منها 8 الاف اسرة وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأوضح رئيس القابضة للمياه أن بروتوكولات التعاون تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لضمان توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمواطنين.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في كافة المحافظات.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن احد مؤسسات التنمية المستدامة ستقوم بتنفيذ خطوط مياه شرب ب 5 مجالس قروية وهى روافع القصير وبلصفورة وجزيرة شندويل واولاد عزاز وادفا تضم 16 قرية لتوصيل خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6640 متر طولى واحلال وتجديد خطوط مياه بطول 3505 متر طولي بإجمالي 10145 متر طولي كمرحلة أولى وتنفيذ خطوط مياه بطول 7500 متر طولي كمرحلة ثانية.

يذكر انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه سوهاج واحد مؤسسات المجتمع المدني في نوفمبر 2022 لتنفيذ 10810 متر طولي بعدد 17 قرية بمحافظة سوهاج استفاد منه 4107 أسرة بقيمة 8 مليون جنيه وان بروتوكولات التعاون التى يتم توقيعها تستهدف توصيل مياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين الظروف المعيشة والاجتماعية لتلك الأسر.

جدير بالذكر انه تم توقيع 50 بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني خلال عامين وانه تم تنفذ 8900 وصلة مياه شرب وصرف صحي للأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز المحافظة بقيمة 50 مليون جنيه لخدمة الأسر الأولى بالرعاية وفقا للشروط التي تنطبق على هذه الأسر وان الشركة تسعى تحقيق تعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج.

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