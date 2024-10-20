وزير الصحة الفلسطيني: مصر تقدم دعما وإسنادا مستمرا لغزة والضفة الغربية

قال الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني: أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لمصر العروبة والجمهورية الجديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري الشقيق.

وأضاف وزير الصحة الفسلطيني، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة في نسخته الثانية بحضور الرئيس السيسي، أن مصر تقدم دعم وإسناد للشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية، فضلًا عن الدور المميز والعمل الدؤوب والمستمر لوقف العدوان الغاشم على فلسطين.

وتابع، أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الصحة المصرية لكل ما بذلته، والعون الذي قدمته للمصابين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن العدوان الغاشم الذي استمر لأكثر من 7 عقود على فلسطين واحتلالها، لكن في العام الأخير هناك هجمة بربرية طالت الشجر والحجر والبشر، هذه الهجمة كانت تهدم بالأساس الإنسان الفلسطيني، ومحو كل إمكانية للحياة في قطاع غزة.