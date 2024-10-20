وزير الخارجية: الدبلوماسية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ العالم يواجه مجموعة شديدة الخطورة من التحديات، فهناك تحديات مرتبطة بالأمن والسلم ممثلة في الحروب والكوارث، وهناك تحديات مرتبطة ببنية النظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وعدم توفير التمويل اللازم للتنمية.

وأضاف "عبد العاطي"، في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدبلوماسية لها دور مهم جدا للعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص أو على الأقل الحد من تأثير التداعيات.

وتابع: "الدبلوماسية أداة فعالة للعمل الجماعي، وكل الأزمات في الشرق الأوسط والعالم بأسره لا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها ولا بد من تشارك المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات، وبالتالي، فإن العمل الدبلوماسي فعّال للعمل على حشد الجهود الدولية للتشارك الدولي لمواجهة هذه التحديات".