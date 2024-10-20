السوبر المصرى.. تأكيد غياب عمر جابر عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

يغيب عمر جابر لاعب فريق الزمالك، عن مواجهة اليوم أمام بيراميدز، ى تمام الرابعة والخمس دقائق من مساء اليوم، على ملعب "آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، بسبب الإصابة التى تعرض لها.

حيث خضع عمر جابر، صباح اليوم، لاختبار طبي لكنه لم يجتازه، بسبب إصابته بشد عضلي، الأمر الذي يؤكد غيابه عن لقاء اليوم ضد بيراميدز.

وشارك عمر جابر في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعدما صنع هدف التعادل الذي سجله ناصر منسي، والذي قاد فريقه لركلات الترجيح والتي انتهت بتتويج الأبيض باللقب.



ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري مواجها بيراميدز، والمتأهل سيكون في مواجهة الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي البطولة المقامة في الإمارات بالوقت الحالي.