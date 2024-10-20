قرار بحذف 5 سلع أساسية من البطاقات التموينية.. والتموين ترد | شاهد

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإصدار قرار بحذف خمس سلع أساسية من البطاقات التموينية، مما أثار قلق المواطنين، وفي رد فعل سريع، أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشدداً على استمرار العمل بقائمة السلع الحالية دون أي تغيير.

وأشار المصدر إلى أن صرف المقررات التموينية يتم بشكل منتظم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات، مع تأكيد ضخ كميات وفيرة من السلع في جميع المنافذ التموينية.

وشددت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات التي تؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام التمويني، كما دعت المواطنين إلى متابعة الأخبار الرسمية من المصادر الموثوقة، لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة.

تواصل الوزارة جهودها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم اليومية بشكل سلس وآمن، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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