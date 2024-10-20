ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

قرار بحذف 5 سلع أساسية من البطاقات التموينية.. والتموين ترد | شاهد

قرار بحذف 5 سلع أساسية
قرار بحذف 5 سلع أساسية من البطاقات التموينية، والتموين ترد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإصدار قرار بحذف خمس سلع أساسية من البطاقات التموينية، مما أثار قلق المواطنين، وفي رد فعل سريع، أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشدداً على استمرار العمل بقائمة السلع الحالية دون أي تغيير.

وأشار المصدر إلى أن صرف المقررات التموينية يتم بشكل منتظم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات، مع تأكيد ضخ كميات وفيرة من السلع في جميع المنافذ التموينية. 

وشددت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات التي تؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام التمويني، كما دعت المواطنين إلى متابعة الأخبار الرسمية من المصادر الموثوقة، لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة. 

تواصل الوزارة جهودها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم اليومية بشكل سلس وآمن، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

https://youtube.com/shorts/Sw0JOc3kj2s

التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية صرف المقررات التموينية منافذ التموين