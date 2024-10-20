عبد العاطي: مصر تستضيف حاليًا أكثر من 9 ملايين شخص فروا من مناطق النزاعات

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تستضيف حاليًا أكثر من 9 ملايين شخص فروا من مناطق النزاعات.

وأضاف الوزير خلال الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلته قناة «اكسترا نيوز»، أن العالم يشهد حاليا العديد من التحديات، وأن الدبلوماسية أداة فعالة للعمل الجماعي، في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا أو العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC'24)، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.