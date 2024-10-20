محافظ الفيوم يتابع حصاد المبادرة الرئاسية"بداية"خلال أسبوع

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديريات الأوقاف، والثقافة، والآثار، والشباب والرياضة، ووحدة السكان التابعة لوزارة التنمية المحلية، وإدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

فقد نفذت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عدداً من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية، شملت عقد مجلسي إفتاء بقرية الصعيدي مركز الفيوم، والصبيحي بالشواشنة مركز يوسف الصديق، تحدث فيها المحاضرون عن موقف الإسلام من الوساطة والمحسوبية، وعدد 30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى، ودرسين منهجيين للواعظات، وعدد 4 ندوات علمية حول موضوع "عناية الإسلام بالمرأة" ببندر الفيوم، وسنورس، والشواشنة،

وعدد 5 ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عن المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع.

كما نفذت المديرية عدد 70 ندوة للمنبر الثابت بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، موضوعها "وجعلنا من الماء كل شيئ حي"، وعدد من الندوات الكبرى بأبشواي، بمشاركة وكيل الوزارة، كما تم تنظيم عدد 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي حول حرمة المال العام، والتحذير من الرشوة والمحسوبية، ومحاور بناء الإنسان في الإسلام.

كما شملت الفعاليات عدد 113 ندوة حول حرمة الاعتداء على مقدرات الوطن، وتنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل من عمر 4 سنوات فأكثر، بعدد 460 مسجد، ولقاء الجمعة للأطفال بلقهانة مركز اطسا عقب صلاة الجمعة، وقرية العدوة مركز الفيوم، ولقاء الصحة الإنجابية بالشواشنة، كما تم تنظيم عدد من دروس الواعظات، وانطلاق قافلة الواعظات بمساجد ناصر، والمعلمين، ودار الرماد الشرقي، ومحي الدين أبو العز، والمسجد المعلق ببندر الفيوم، وقافلة الجمعة في عشرة مساجد كبرى بالعامرية والبيضة والعدوة مركز الفيوم.

فيما قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بتنظيم ندوة بمدرسة محمود حمزاوي الثانوية التجارية بنات إدارة طامية التعليمية، وندوة عن "التربية والتعليم في مصر القديمة "، حيث تم توضيح أهمية التعليم فى مصر القديمة، وأن المصريين القدماء كانوا يقومون بعمل التمارين على ألواح خشبية أو حجرية، وكانت المدارس فى مصر قديماً مرتبطة بالمعابد، ويقوم بالتدريس فيها الكتبة والكهنة، وكان هدفها هو إعداد مسئولين لإدارة مؤسسات الدولة المالية والسياسية، وتم عمل ورشة عمل فنية مع طالبات المدرسة تمثل تعليم الكتابة الهيروغليفية.

كما قامت إدارة الوعي الأثري بتنظيم ندوة وورشة عمل عن المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الفيوم لطلاب وطالبات مدرسة الأورمان الخاصة، وندوة بمركز شباب المحافظة "عن أهمية برامج الوعي الأثري التى تسهم بشكل كبير في تنمية الحركة السياحية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي وبناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، وكذا المواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر، وتم استعراض أهم المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم وإلقاء الضوء على منطقة هوارة الأثرية وأهميتها التاريخية، وأهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، وأهمية معبد اللابرنت ومقبرة الأميرة نفرو بتاح، كما تم تنظيم ندوة علمية بمدرسة التمريض الثانوية بنين باللاهون، وتوضيح معنى الوعي الأثري، وتصحيح المفهوم الخاطئ لدى البعض أن الآثار مجرد أحجار، وإنما هي تاريخ وتراث، كما تناولت الندوة شرح معبد مدينة ماضي الأثرية وأهمية المنطقة التاريخية، وأهم الاكتشافات الأثرية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الآثار وحمايتها، واختتمت الندوة بورشة عمل فنية تمثل نماذج من الحضارة المصرية القديمة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع، بتنفيذ ندوة توعوية للسيدات بقرية قوتة مركز يوسف الصديق، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، وتعريفهن بالمجهودات التي تبذلها الدولة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، كما تم تنفيذ لقاء توعوي ضم 250 مدير مدرسة لتعريفهم بمشروع "صحتهم مستقبلهم" والذي يهدف إلى نشر الوعي المائي، وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغيرات المناخية، والتعريف بمبادرة "بداية"، كما تم إطلاق حملة غسيل الأسنان لحث التلاميذ على المواظبة على غسيل الأسنان والاعتناء بها نهارا وليلاً، وتوزيع 250 ألف علبة معجون وفرشاة على التلاميذ.

كما نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، معرضاً للحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة، بنادي هليوبوليس فرع الشروق بالقاهرة، وعقد ندوة تعريفية بمكتبة جرفس مركز سنورس، حول التراث الطبيعي والثقافي لمحافظة الفيوم وأنماط السياحة المتنوعة وإرشادات التعامل مع السائحين والمناطق السياحية.

في السياق ذاته، استمرت وحدة السكان التابعة لوزارة التنمية المحلية، في تنفيذ مبادرة "تحدث معه وابدأ مستقبلك" بقرية كفور النيل مركز الفيوم، وندوة بمبادرة تحدث معه ويلا نشتغل بقرية هوارة عدلان مركز الفيوم، وندوة بمركز اطسا بحضور عدد من المديريات الخدمية، مثل الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتعليم، والصحة، والأزهر، والكنيسة، وندوة تعريفية بمديرية التضامن الاجتماعى

للتعريف بالقضية السكانية.

ونفذت مديرية الثقافة عدداً من المحاضرات والندوات التوعوية، شملت محاضرة بعنوان "تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية" بمكتبة منية الحيط مركز اطسا، وورشة حكي عن نهر النيل، وعرض أراجوز بمكتبة الفيوم العامة، ومحاضرة بعنوان "تنمية المهارات والاستعداد لسوق العمل، والتعريف بمبادرة "بداية" وأهدافها وأهميتها" ببيت ثقافة طامية، كما تم تنظيم مسابقة العباقرة لمدارس الثانوي العام بمركز طامية بمكتبة الطفل والشباب بطامية، واحتفالية تتضمن مسابقة ثقافية وترفيهية، وورشة رسم وتلوين بمدرسة المنشية الابتدائية، وورشة حكي عن قصة "أعتني بأسناني" بمكتبة الفيوم العامة، ومحاضرة توعية سياحية عن أهم المعالم السياحية في المحافظة بمكتبة جرفس، كما تضمنت الفعاليات ختام العروض المسرحية للطفل "دوائر الإبداع" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، على مسرح مديرية التربية والتعلي وختام فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي أقيمت بقريه بحر أبو المير مركز اطسا.

كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "المشروعات القومية ودورها في الاقتصاد" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، واحتفالية بمناسبة ذكرى اكتوبر تضمنت محاضرة بعنوان "اكتوبر ذكرى النصر" وورشة حكي بعنوان "الجندي العربي النبيل"، وورشة تلوين، وورشة أشغال يدوية من الخرز، وورشة إعادة تدوير من خامات البيئة، بمكتبة الفيوم العامة، كما تم تنظيم الملتقى العاشر للمرأة الريفية بمدرسة طامية الإعدادية للبنات، ومحاضرة بعنوان "مكافحة الإدمان وطرق الوقاية" بمدرسه فله الإعدادية بنين بالشيخ حسن، ولقاء نادي العلوم بعنوان "طاقة الرياح" بمدرسه دفنو الإعدادية، ومحاضرة بعنوان "نشر الوعي الصحي" بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بمكتبة مطرطارس، ومحاضرة بعنوان "دور التربية البيئية في بناء الفرد والمجتمع" بمدرسة التوفيق الإعدادية، ومحاضرة بعنوان "بطل من اكتوبر"، وورشة ورق، ومسابقة ترفيهية، ومناقشة في المعلومات العامة، بمكتبة الفيوم العامة، كما شملت الفعاليات محاضرة بعنوان "تنمية مهارات سوق العمل" والتعريف بمبادرة "بداية" وأهدافها وأهميتها بقصر ثقافة الفيوم، ومحاضرة بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية للأطفال" بمكتبه الشواشنة، واحتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "نصر اكتوبر" بالإضافة إلى ورشة رسم ببيت ثقافة طامية، كما تم عقد حوار مفتوح بعنوان "المفهوم الحقيقي للحرية" ببيت ثقافة أبشواي.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة عدداً من الفعاليات، ففي إطار برنامج أندية السكان الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ومؤسسة اتجاه، تم تنظيم "جلسة فيلم لأندية السكان" بمركز شباب الشواشنة، وجلسة فيلم بعنوان "ورق التوت" عن الممارسات الضارة ضد الفتيات بمراكز شباب العزب، وقلمشاه، والعامرية، والشهيد جمعة عوض شلبي، وجلسة غنائية "شمندورة" عن ختان الإناث بمركز شباب جردو، ومركز شباب رحمي، وضمن المشروع القومي للياقة البدنية تم تدريب اللاعبين على المهارات الحركية الأساسية بنادي المحافظة، وبالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي تم تدريب اللاعبين وإعدادهم للمنتخبات الوطنية بمركز شباب المحافظة، ونادي شباب ناصر، ومركز شباب الشروق، وضمن برنامج المفاهيم والمشاركة السياسية تم تنظيم الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بمدينة سنورس.

كما تم تنظيم دورة تدريبية في مجال التكنولوجي ضمن برامج "طور وغير" في إطار مبادرة بداية، وتدريب اللاعبين على المهارات الحركية الأساسية ضمن برنامج الموهبة الحركية، وتنفيذ أنشطة رياضية لذوي القدرات والهمم ضمن المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة "الصم"، وتدريب اللاعبين على أنشطة رياضية ضمن المشروع القومي للتوحد، وتنفيذ الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية ضمن برنامج العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مصر، وتنظيم ورشة عمل لأعمال النسيج ضمن برنامج الفنون التشكيلية لأعضاء فرق النشء لمراكز الشباب، وورشه عمل معادن لبرنامج الفنون التشكيلية لاعضاء النشء من مراكز الشباب، وتدريب الفتيات على كرة القدم ضمن برنامج "ألف بنت ألف حلم".

ونظم المجلس القومي للمرأة على مدار الأسبوع الماضي 8 ندوات حول دور المجلس والخدمات التي يقدمها، والمشكلة السكانية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، ومناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ووحدة السكان، وجامعة الفيوم، ومديرية التربية والتعليم، والبنك الزراعي، وذلك بمناطق بحر أبو المير مركز إطسا، ومدرسة حمزاوي بنات مركز طامية، والريان وقارون بمركز يوسف الصديق، وقريتي نوارة ومنشاة الأمير مركز إطسا، إلى جانب إستخراج بطاقات رقم قومي لغير القادرات، وتنظيم برنامج تدريبي للتثقيف المالي بقرية بني صالح مركز الفيوم، وتدريب حول ريادة الأعمال بقرى هوارة عدلان، وهوارة المقطع، ونزلة بشير، ونزلة الحريشي، بمركز الفيوم، وتدريب المترددات على مكتب الشكاوى بقارون على الخياطة والخزف وأعمال النحاس.

وواصلت مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء، ووحدة تكافؤ الفرص، أعمالهما بتنظيم عدد من الندوات، شملت ندوة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقرية قصرالجبالي مركز يوسف الصديق، وندوات بالتنسيق مع مديرية الصحة بعدد 4 قرى هي شكشوك مركز أبشواي، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس، ومطول مركز اطسا، وقصر الجبالي مركز يوسف الصديق، كما قامتا بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري بتنظيم ندوة بقرية كفر محفوظ مركز طامية.

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