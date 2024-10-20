مصر تتسلم شهادة «القضاء على الملاريا» من الصحة العالمية

قدمت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، الدكتور حنان حسن بلخي، شهادة القضاء على الملاريا لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تقديرا لإنجاز مصر الكبير، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز».

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنّ المؤتمر العالمي للسكان والصحة يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وهي قضية السكان والتنمية البشرية، التي تمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعائقًا أساسيًا أمام جهود الدولة المصرية للتنمية والنمو ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف، أنّ جوهر هذا المؤتمر يتمثّل في استكمال المساعي التي بدأتها مصر، خلال الفترة السابقة، في مجال السكان والتنمية، حيث تمّ إطلاق واحدة من أهم برامج السكان والتنمية وهي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية، مؤكدًا، أنه على ثقة بأنّ المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرامج عمل تتبناها كل القوى المشاركة بما يكفل فاعلية التنفيذ.