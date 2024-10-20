الإعدام لمتهم والمؤبد لآخر والمشدد 15 سنه لثلاثة بخلية الإسماعيلية

قضت اليوم السبت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، علي متهم بالاعدام شنقا والمؤبد لاخر والمشدد ١٥ سنه ل٣ متهمين مع ادراجهم علي قوائم الارهاب وذلك في محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإسماعيلية"



أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، والخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.