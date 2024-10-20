الرئيس الإندونيسي الجديد: مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني وإرسال مساعدات إلى غزة

أعرب الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو اليوم /الأحد/ عن دعم إندونيسيا للشعب الفلسطيني واستعدادها للاستمرار في إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.



وقال سوبيانتو - في خطاب تنصيبه - "نحن مستعدون لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، ومستعدون لإجلاء الجرحى والأطفال الذين أصيبوا بصدمات نفسية وضحايا الحرب"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

كما أشار إلى استعداد حكومته لإعداد مستشفيات لضحايا الحرب، وقال "سنقوم بإعداد مستشفيات تابعة للقوات المسلحة الإندونيسية للفلسطينيين ضحايا الحرب".

وذكر سوبيانتو أن إندونيسيا أرسلت خلال فترة الرئيس السابق جوكو ويدودو شحنات مساعدات إنسانية متعددة إلى فلسطين، كما أرسلت متطوعين في غزة ورفح، بالإضافة إلى انضمام العديد من الأطباء والممرضات الإندونيسيين إلى البعثة الإماراتية للمساعدة في علاج ضحايا الحرب.

وأكد دعم الحكومة الإندونيسية للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يواجه الحرب، وقال "يجب أن نكون أقوياء وندافع عن الشعوب في الدول المضطهدة في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب ندعم استقلال الشعب الفلسطيني".

يُذكر أن الحكومة الإندونيسية ضاعفت مساعداتها التمويلية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ثلاث مرات خلال عام 2023، وعلى مدار العام الجاري ضاعفت مساهمتها إلى 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك فإنه منذ نوفمبر 2023 وزعت الوكالة الوطنية الإندونيسية للصدقات (بازناس) نحو 3.3 مليون دولار على الشعب الفلسطيني.