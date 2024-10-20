السيسى يشهد جلسة حوارية على هامش "مؤتمر السكان"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة حوارية عن التنمية البشرية فى أوقات الأزمات، تحت عنوان:" الاستفادة من التحديات:التنمية البشرية في أوقات الأزمات "، وذلك على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC'24)، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال دعم النمو المستدام والحكومة الفعالة، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.