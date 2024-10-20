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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسى يشهد جلسة حوارية على هامش "مؤتمر السكان"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة حوارية عن التنمية البشرية فى أوقات الأزمات، تحت عنوان:" الاستفادة من التحديات:التنمية البشرية في أوقات الأزمات "، وذلك على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC'24)، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال دعم النمو المستدام والحكومة الفعالة، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الرئيس عبدالفتاح السيسي