السفير التركي يسلم جائزة بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف للهواة بالقاهرة

أقيمت أمس، 19 أكتوبر، بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف للهواة في نادي القطامية ديونز للجولف بالقاهرة، بحضور سفير تركيا في مصر، صالح موطلو شن، الذي قام بتسليم جائزة البطولة للاعب المصري الفائز، روني فرج.

وأعرب السفير صالح موطلو شن عن إعجابه بملعب الجولف الذي استضاف البطولة، مشيرًا إلى جمال تصميمه ومستقبله الواعد في مصر.

وأكد أن فوز لاعب مصري بالجائزة يعكس تطور لعبة الجولف في البلاد.

كما أضاف السفير أن البطولة، التي تشهد مشاركة لاعبين من عدة دول من بينها كوريا الجنوبية واليابان وإنجلترا، من المتوقع أن تستمر في إقامتها مستقبلًا. يُذكر أن بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف تُنظم منذ عام 2013 وتعد أكبر بطولة جولف للهواة في العالم، حيث تُقام في أكثر من 100 مدينة عبر 71 دولة.