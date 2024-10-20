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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير التركي يسلم جائزة بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف للهواة بالقاهرة

السفير التركي يسلم
السفير التركي يسلم جائزة بطولة الخطوط الجوية التركية العالمي
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أقيمت أمس، 19 أكتوبر، بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف للهواة في نادي القطامية ديونز للجولف بالقاهرة، بحضور سفير تركيا في مصر، صالح موطلو شن، الذي قام بتسليم جائزة البطولة للاعب المصري الفائز، روني فرج.

وأعرب السفير صالح موطلو شن عن إعجابه بملعب الجولف الذي استضاف البطولة، مشيرًا إلى جمال تصميمه ومستقبله الواعد في مصر.

 وأكد أن فوز لاعب مصري بالجائزة يعكس تطور لعبة الجولف في البلاد.

كما أضاف السفير أن البطولة، التي تشهد مشاركة لاعبين من عدة دول من بينها كوريا الجنوبية واليابان وإنجلترا، من المتوقع أن تستمر في إقامتها مستقبلًا. يُذكر أن بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف تُنظم منذ عام 2013 وتعد أكبر بطولة جولف للهواة في العالم، حيث تُقام في أكثر من 100 مدينة عبر 71 دولة.

سفير تركيا في مصر صالح موطلو شن بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف للهواة نادي القطامية ديونز للجولف بالقاهرة