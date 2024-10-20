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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السكة الحديد يعلن عن اقتراب توقيع بروتوكول تعاون مع نادى مودرن سبورت

محمد حسين، رئيس
محمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد
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أكد الدكتور محمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، دعم مجلس الإدارة وجميع محبي النادي للفريق الأول لكرة القدم في مباراته الحاسمة اليوم أمام نادي راية.

وفي تصريحاته للمركز الإعلامي، أوضح الدكتور حسين أن النادي يقترب من توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس.

أكمل، أنها تهدف هذه الشراكة إلى وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء شركة كرة القدم الخاصة بالنادي، بالإضافة إلى تطوير الاستاد وبناء فندق على أعلى مستوى.

وأشار حسين إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة فريق السكة الحديد، الذي سيحمل اسم "السكة الحديد مودرن" بعد توقيع البروتوكول، ويعكس ذلك رؤية النادي نحو مستقبل مشرق وطموح للفريق الأول.

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