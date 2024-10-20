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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع وفد هيئة البترول للتنمية المستدامة أوجه التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المهندس مدحت شعبان نائب رئيس هيئة البترول للتنمية المستدامة والوفد المرافق له ، بحضور  النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .
تناول الإجتماع بحث أطر التعاون بين الطرفين في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030 وأبعادها والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، حيث تم مناقشة الإجراءات الخاصة بإنشاء محطة معالجة روث حيواني لإنتاج سماد حيوي وغاز حيوي ( البايوجاز ) بطاقة معالجة حوالي 10 طن روث يومياً علي بمركز ومدينة قويسنا.
هذا وقد وجه المحافظ المختصين بإزالة المعوقات وتسريع الإجراءات وتوفير المناخ المناسب لإقامة هذا المشروع ، مشيداً بدوره الحيوي للمساهمة في تحسين الظروف الصحية والبيئية من خلال التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والروث الحيواني وتوفير فرص عمل للشباب ، كما تطرق الإجتماع الي التنسيق في بحث إمكانية توفير مادة البوتامين للمساهمة في الإسراع في تنفيذ خطة رصف الطرق ورفع كفاءتها داخل المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وفي نهاية اللقاء أعرب وفد هيئة البترول للتنمية المستدامة عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لجهوده الملموسة على في دعم خطط ومشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية على أرض المحافظة ، فضلاً عن النهوض بشتى القطاعات الخدمية والتنموية وخاصة ملف الاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين لخلق مناخ استثماري من أجل دعم خريطة الاقتصاد الوطني .

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